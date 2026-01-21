https://ria.ru/20260121/evrosoyuz-2069261952.html
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен
ЕС в вопросе Гренландии предпочитает диалог с США, но при необходимости готов принимать меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 21.01.2026
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: ЕС при необходимости готов принимать меры против США