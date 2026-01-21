Рейтинг@Mail.ru
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 21.01.2026 (обновлено: 11:34 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/evrosoyuz-2069261952.html
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен - РИА Новости, 21.01.2026
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен
ЕС в вопросе Гренландии предпочитает диалог с США, но при необходимости готов принимать меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:27:00+03:00
2026-01-21T11:34:00+03:00
гренландия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
сша
европа
европарламент
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029439_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_246824d1c0275f27528bb18cf52b039e.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069263598.html
гренландия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fcf85598355d20371b25188a4a500f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, европа, европарламент, в мире
Гренландия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, США, Европа, Европарламент, В мире
ЕС предпочитает диалог с США по Гренландии, заявила Фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ЕС при необходимости готов принимать меры против США

© REUTERS / Denis BalibouseУрсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. ЕС в вопросе Гренландии предпочитает диалог с США, но при необходимости готов принимать меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Позже на этой неделе лидеры Евросоюза встретятся, чтобы обсудить наши ответные меры. Мы на перепутье. Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать, если это необходимо, единством, срочностью и решимостью", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ЕС опасаются давления Трампа на Европу, пишет Bild
11:33
 
ГренландияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСШАЕвропаЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала