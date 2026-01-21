МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Евросоюз атрофировался под управлением Урсулы фон дер Ляйен, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«
"Под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались", — говорится в материале.
Издание отмечает, что речь фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе стала отражением упадка ЕС как значимого центра силы в мировой политике.
"Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько <…> как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии", — пишет автор, комментируя заявление ЕК о необходимости построить "новую форму европейской независимости".
При этом, поясняет газета, слова фон дер Ляйен дают понять, что эта форма балансирует между нарушением закона и иллюзиями, так как, по ее словам, для этого Европа должна привлечь зарубежный капитал, но из-за неправомерной заморозки российских активов такой сценарий вызывает целый ряд опасений у инвесторов во всем мире.
По данным газеты, то же самое касается урегулирования украинского конфликта и недавних притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Несмотря на бравые лозунги главы Еврокомиссии, реальные факты говорят о том, что Брюссель не способен повлиять ни на первое, ни на второе.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear —одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.