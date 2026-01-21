Рейтинг@Mail.ru
14:23 21.01.2026
2026-01-21T14:23:00+03:00
2026-01-21T14:23:00+03:00
Глава ЕК возвращается в Брюссель из Давоса для участия в спецсаммите ЕС

Фон дер Ляйен возвращается в Брюссель из Давоса для участия в спецсаммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возвращается из Давоса для подготовки своего участия в спецсаммите ЕС по отношениям с США, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"Я могу подтвердить, что фон дер Ляйен возвращается из Давоса в Брюссель для подготовки своего участия в саммите, который пройдет в четверг", - сказал Жилл.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
В миреБрюссельДавосСШАУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
