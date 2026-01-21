Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Большинство стран Евросоюза не приняли предложение США войти в Совет мира по Газе, пишет Financial Times.
"Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения", — говорится в статье со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает газета, многие в Европе подозревают, что Совет мира призван оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, утверждают источники, у стран ЕС возникли опасения из-за приглашения туда президента России Владимира Путина.
Президент США объявил о формировании Совета мира в конце прошлой недели. Его председателем будет сам Трамп, среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Предложение присоединиться к организации Трамп направил лидерам многих стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Бразилии, Аргентины, Индии. В Кремле подтвердили, что получили приглашение, но пока не знают всех деталей. Александр Лукашенко, который уже согласился войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия нужно внести миллиард долларов.