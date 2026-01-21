Эрдоган рассчитывает на разоружение террористов в Сирии

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Турция поддерживает сирийское руководство в операциях по восстановлению территориальной целостности страны и рассчитывает на разоружение террористических формирований, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее министерство обороны Сирии сообщило о достижении договоренности с курдскими вооруженными формированиями о прекращении огня сроком на четверо суток. В течение этого времени курдская сторона должна подготовить полноценный механизм перехода провинции Эль-Хасаке под контроль официальных сирийских властей.
"Вторая неделя января стала свидетелем вполне оправданных и законных военных операций сирийской армии. Турция с самого начала решительно выступала за сохранение единства и территориальной целостности Сирии. Мы неоднократно заявляли, что не допустим создания сепаратистских образований на южных границах Турции. Мы от всей души поздравляем братский сирийский народ. Мы выражаем большое удовлетворение в связи с достигнутым соглашением о прекращении огня", — заявил турецкий лидер, выступая в среду в парламенте республики.
Эрдоган также выразил надежду на то, что террористы, укрывающиеся на отдельных территориях Сирии, сложат оружие.
"В противном случае это будет самоубийством", — подчеркнул президент Турции.
