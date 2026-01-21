https://ria.ru/20260121/eksport-2069344857.html
Россия снизила экспорт железа и стали в Китай до минимума с 2018 года
Россия снизила экспорт железа и стали в Китай до минимума с 2018 года - РИА Новости, 21.01.2026
Россия снизила экспорт железа и стали в Китай до минимума с 2018 года
Поставки железа и стали из РФ в КНР по итогам прошлого года сократились на пятую часть и оказались на минимуме за семь лет, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поставки железа и стали из РФ в КНР по итогам прошлого года сократились на пятую часть и оказались на минимуме за семь лет, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы.
Так, за весь 2025 год из РФ
в Поднебесную приехало черных металлов и изделий из них на 292,4 миллиона долларов. За год поставки сократились на 20,6% и достигли минимума с 2018 года.
Россия на фоне этого опустилась на 12-ю строчку с 11-й среди основных поставщиков черных металлов в Китай
. В пятерке при этом расположились Индонезия
(17,61 миллиарда долларов), Япония
(2,79 миллиарда), Южная Корея
(1,86 миллиарда), Бразилия
(1,71 миллиарда) и Казахстан
(1,32 миллиарда).
Самые большие объемы поставок из РФ в КНР в прошлом году пришлись на ферросплавы (193,8 миллиона долларов), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (37,8 миллиона), плоский прокат шириной от 600 миллиметров (36,6 миллиона) и передельный чугун (16,8 миллиона).
При этом за год китайцы сильнее всего нарастили покупки плоского проката (в 2,6 раза) и ферросплавов (в 2 раза), импорт передельного чугуна возобновился после паузы в 2024 году, а поставки полуфабрикатов упали в 5,3 раза.