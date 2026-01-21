Эксперт назвал встречу Дмитриева с Уиткоффом шагом к сближению позиций

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Давосе стала еще одним шагов вперед на пути сближения позиций Москвы и Вашингтона, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Встреча продлилась более двух часов. И российский, и американский представители высоко оценили её результаты. Так, Дмитриев заявил журналистам, что встречи России и США походят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры "очень позитивными".
"Уже сам факт того, что вот такие встречи продолжаются, причем если бы они, допустим, разошлись в каких-то базовых вопросах, наверное, встреча не продлилась бы два часа. Они говорили долго, по всей видимости, уже сама протяженность встречи предполагает, что какой-то прогресс был достигнут. Эти дискуссии, которые идут уже не в первый раз, являются еще одним шагом вперед на пути сближения российской и американской позиций", - сказал эксперт.
Среди возможных тем встречи, скорее всего, фигурировали территориальный вопрос и уточнение позиции США по гарантиям безопасности Украине, полагает Кортунов. Также, учитывая, что и Дмитриев, и Уиткофф – бизнесмены, можно предположить, что одной из тем обсуждения были вопросы постконфликтного восстановления Украины, добавил эксперт.
Однако не стоит забывать об остающихся разногласиях между Вашингтоном и Киевом, отметил собеседник агентства. Даже если позиции американской и российской стороны будут сближаться, Владимир Зеленский может проявить несговорчивость, как это бывало и раньше, указал он.
"Также важно отметить, что мяч опять переброшен на сторону Киева. Риторика, которую мы слышали от украинской стороны в последние недели, состояла в том, что есть некая, может быть, не до конца, но согласованная позиция Украины и США, а Москва должна дать ответ на эти предложения. По всей видимости, в Давосе Дмитриев этот ответ озвучил. Наверное, можно предположить, что следующий шаг должен быть сделан уже украинской стороной по тем базовым вопросам, по которым пока что договориться не удается", - подчеркнул Кортунов.