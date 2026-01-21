Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
13:50 21.01.2026
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
2026-01-21T13:50:00+03:00
2026-01-21T13:50:00+03:00
ульяновск
ульяновская область
ульяновск
ульяновская область
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Ульяновске три человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя легковушками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с маршрутным такси и двумя легковыми автомобилями в Ульяновске, сообщили РИА Новости в Минздраве Ульяновской области.
Ранее в региональном УМВД России сообщили, что примерно в 10.55 мск на улице Любови Шевцовой в Ульяновске столкнулись Lada Granta, Lada Vesta и маршрутное такси. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства ДТП.
"Пострадавших трое: мужчина-пассажир, мужчина-водитель, женщина-пассажир", - сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о пострадавших в ДТП с маршруткой.
В минздраве уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
