В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с маршрутным такси и двумя легковыми автомобилями в Ульяновске, сообщили РИА Новости в Минздраве Ульяновской области.
