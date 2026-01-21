Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российских школьников планируют учить сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кабмин утвердил перечни средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, они включают почти 90 разных предметов - от макетов оружия и средств оказания первой помощи до солдатского котелка, палатки и прибора ночного видения.

Основной перечень средств обучения, необходимых при оснащении школьных кабинетов ОБЗР, включает макеты различных вооружений. Это массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомат а АК- 74 с комплектом макетов массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО.

Кроме того, в перечень основных предметов для ОБЗР вошли различные средства оказания первой помощи. Помимо аптечки это кровоостанавливающие жгуты, шины для рук и ног, марлевые медицинские бинты и салфетки. Также в список включены тренажер-манекен для сердечно-легочной реанимации, бытовой дозиметр-радиометр, имитаторы ранений и поражений, индивидуальные перевязочный и противохимический пакеты, легкий защитный костюм, респиратор, противогаз, общевойсковой защитный комплект и санитарные носилки.

Помимо этого, сформирован дополнительный перечень средств обучения по ОБЗР, который включает еще более 50 позиций. В нем есть комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки БПЛА различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки.

Помимо этого, в дополнительный список включены базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона, электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням или стрелковый тир для пневматического оружия, а также элементы полосы препятствий.