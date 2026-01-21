Рейтинг@Mail.ru
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 21.01.2026 (обновлено: 11:09 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/drony-2069197098.html
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины - РИА Новости, 21.01.2026
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины
Российских школьников планируют учить сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из документов... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T02:26:00+03:00
2026-01-21T11:09:00+03:00
общество
ак-74
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967976436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5a58e948d279e03c86bb91c00962808.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064603783.html
https://ria.ru/20251224/shkola-2064227790.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967976436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d2fc8de5235e127f28efc2357dc9857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ак-74, социальный навигатор, сн_образование
Общество, АК-74, Социальный навигатор, СН_Образование
Школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

РИА Новости: школьников научат собирать дроны на уроках по основам защиты Родины

© iStock.com / SolStockУченица во время урока в школе
Ученица во время урока в школе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© iStock.com / SolStock
Ученица во время урока в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российских школьников планируют учить сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кабмин утвердил перечни средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, они включают почти 90 разных предметов - от макетов оружия и средств оказания первой помощи до солдатского котелка, палатки и прибора ночного видения.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин призвал научить школьников критически оценивать ИИ
25 декабря 2025, 14:34
Основной перечень средств обучения, необходимых при оснащении школьных кабинетов ОБЗР, включает макеты различных вооружений. Это массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом макетов массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО.
Кроме того, в перечень основных предметов для ОБЗР вошли различные средства оказания первой помощи. Помимо аптечки это кровоостанавливающие жгуты, шины для рук и ног, марлевые медицинские бинты и салфетки. Также в список включены тренажер-манекен для сердечно-легочной реанимации, бытовой дозиметр-радиометр, имитаторы ранений и поражений, индивидуальные перевязочный и противохимический пакеты, легкий защитный костюм, респиратор, противогаз, общевойсковой защитный комплект и санитарные носилки.
Помимо этого, сформирован дополнительный перечень средств обучения по ОБЗР, который включает еще более 50 позиций. В нем есть комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки БПЛА различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки.
Помимо этого, в дополнительный список включены базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона, электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням или стрелковый тир для пневматического оружия, а также элементы полосы препятствий.
Также в этот перечень попали, например, солдатские фляжка и котелок, саперная лопатка, палатка, прибор ночного видения, радиостанции, бинокль, альпинистские карабины, спасательный круг и спасательный жилет, трос для спасения утопающего, боевая одежда пожарного, газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Школьников обучают, как не попадаться на уловки мошенников
24 декабря 2025, 05:59
 
ОбществоАК-74Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала