17:03 21.01.2026
Минтранс ожидает, что покупатели на Домодедово найдутся
Минтранс РФ ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся и его судьба будет счастливой, заявил министр Андрей Никитин.
экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей никитин (политик), домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Никитин (политик), Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт Домодедово
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что покупатели на аэропорт "Домодедово" найдутся и его судьба будет счастливой, заявил министр Андрей Никитин.
"Конечно. Мы переживаем за аэропорт и уверены, что его судьба будет счастливой", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости, ожидает ли Минтранс, что инвесторы найдутся.
Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Организатор торгов, банк ПСБ, сообщил РИА Новости, что 29 января будет проведен повторный аукцион - на понижение цены. Начальная цена аэропорта останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения стоимости составит 10%, максимально цена может упасть на 50%. Прием заявок на участие в аукционе будет открыт 22 января.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Минтранса ответил на заявления о высокой цене аэропорта Домодедово
