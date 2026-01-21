Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию

Нынешний вроде как экономический форум в швейцарском Давосе планировался как "площадка западной потужности" (или незламности?), где под аккомпанемент из проклятий в сторону России кровавый паяц должен был станцевать специально для американского президента танец бездонного живота и уехать с подписанным "соглашением о процветании Украины" на 800 миллиардов долларов и железобетонными гарантиями безопасности со стороны США.

Не получилось: Трамп отказался встречаться — и шакаленок остался с комфортом в Киеве , где уже несколько дней 75 процентов территории города остаются без электричества, но с кавой в сердце.

Вместо этого на фоне шекспировской драмы с Гренландией Давос стал последним погребальным писком мирового глобалистского проекта, и честь произнести трогательную речь от лица всех безутешных родственников и друзей выпала французскому президенту Эммануэлю Макрону

Речь эта, формально оплакивающая безвременно почившее так называемое международное право (ну то есть право кучки самоназванных лидеров "свободного мира" решать за других), была пропитана скрытыми и прямыми угрозами в адрес виновника трагедии — Дональда Трампа.

Вот краткие свежие тезисы с хрустом парижских булок:

мы переходим в "мир без правил, где международное право попирается и где единственный закон, который имеет значение, — это закон сильнейшего, имперские амбиции возрождаются" (знайте все: виноваты Трамп и Путин);

мир теряет "эффективное коллективное управление" (так-так-так, а кто нас убеждал, что эти Давосы и Бильдербергские клубы — паранойя охотников за рептилоидами?);

"безжалостная конкуренция" со стороны США "явно направлена на ослабление и подчинение Европы" (Трамп, мы знаем, что ты на самом деле задумал, и нас врасплох не возьмешь);

выход — "строительство большей экономической суверенности и стратегической экономики" плюс "эффективный многосторонний подход для достижения результатов через сотрудничество" (в переводе с макронского: свет клином на США не сошелся, будем дружить со всеми, до кого сможем дотянуться);

переориентация на Китай: "Нам нужно большее количество китайских прямых инвестиций в Европу в ключевые сектора для содействия нашему росту" (ухожу к твоему злейшему врагу — а не надо было вытирать о меня ноги и ругать за ту сумку Birkin);

мы даже готовы на немыслимое: наша цель — "построение мостов и большего сотрудничества со странами БРИКС и G20" (Россия — наш сосед, а не твой, если с ней запартнеримся, с кем ты останешься?);

не только развод, но и раздел имущества: "Европа имеет очень сильные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда правила игры не соблюдаются" (здесь толстый намек на планы Европы закрыть свой рынок для американских производителей, введение встречных пошлин против США на 93 миллиарда евро, а также вывод европейских инвестиций из американских долговых бумаг).

В общем и целом выступление Макрона было истеричным, но весьма показательным с точки зрения коллективного бессознательного в еврокабинетах. Как-то вдруг оказалось, что без России — опять никуда (главная ядерная держава, обладающая крупнейшей территорией, значительным народонаселением и огромными ресурсами). Как-то вдруг забылись оскорбления, претензии и угрозы в адрес Китая (в том числе лично от Макрона). Как-то глупо и жалко прозвучал отказ французского лидера участвовать в трамповском Совете мира, потому что всем было ясно, что со стороны Трампа это приглашение было тонким троллингом. И как-то сразу всем стало видно, что если беспомощный Макрон с подбитым глазом под темными очочками — это лучшее, что могла выставить на Давосе коллективная глобалистская Европа, то их дела действительно очень плохи.

Насколько плохи, можно понять по одному-единственному комментарию министра финансов США Бессента по поводу десятипроцентных тарифов США в наказание за отправку европейских военных в Гренландию: "Я призываю всех сесть, сделать глубокий вдох и позволить событиям развиваться. <…> Худшее, что могут сделать страны (Европы), — это пойти на эскалацию против Соединенных Штатов". Иными словами, американцам глубоко плевать, что могут предпринять европейцы: проект "глобалистская Европа" должен быть разрушен до конца — и желательно максимально унизительно.

Забавно и поучительно, что еще лет десять назад Давос был на вершине власти и могущества, куда стремились все, а сегодня здесь хоронят "атлантическую солидарность" и возят вчерашних властителей дум физиономией по столу.

Хотя Россия имеет все причины, чтобы с пинаколадой наблюдать за красочным шоу, почему-то для нас все равно физически некомфортно видеть, как наших когда-то почти партнеров загоняют пинками под шконку.