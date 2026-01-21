https://ria.ru/20260121/danija-2069414521.html
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас - РИА Новости, 21.01.2026
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Дании придется придумать, как "добровольно" передать Гренландию Соединенным Штатам, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:00:00+03:00
2026-01-21T20:00:00+03:00
2026-01-21T20:00:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
андрей клишас
дональд трамп
совет федерации рф
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/89/1563538915_0:78:3058:1798_1920x0_80_0_0_1e1e69e87c5d5e3d923e110257eaa644.jpg
https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/89/1563538915_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_55d92ce2b648e9cc0c598ab093375784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, андрей клишас, дональд трамп, совет федерации рф, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Андрей Клишас, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Удары США по Венесуэле
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Клишас: Дании придется придумать, как добровольно передать Гренландию США