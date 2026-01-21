Рейтинг@Mail.ru
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас - РИА Новости, 21.01.2026
20:00 21.01.2026
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас - РИА Новости, 21.01.2026
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас
Дании придется придумать, как "добровольно" передать Гренландию Соединенным Штатам, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:00:00+03:00
2026-01-21T20:00:00+03:00
гренландия
дания
сша
Дании придется придумать, как передать Гренландию США, считает Клишас

Клишас: Дании придется придумать, как добровольно передать Гренландию США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дании придется придумать, как "добровольно" передать Гренландию Соединенным Штатам, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, назвал Гренландию плохо расположенным "куском льда", который могут защитить только Соединенные Штаты.
"Дании придется быстро придумать как "добровольно" передать Гренландию (этот кусок льда в Северной Америке) США", - написал политик в своем Telegram-канале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
24 марта 2025, 14:50
 
