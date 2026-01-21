Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане подросток погиб, попав на санках под машину
16:03 21.01.2026
В Дагестане подросток погиб, попав на санках под машину
В Дагестане подросток погиб, попав на санках под машину
2026
происшествия, республика дагестан, ботлихский район
Происшествия, Республика Дагестан, Ботлихский район
В Дагестане подросток погиб, попав на санках под машину

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Подросток на санках попал под автомобиль в Ботлихском районе Дагестана и скончался от полученных травм, сообщили РИА Новости в администрации района.
"Девятиклассник катался на санках на окраине села Ансалта. Во время одного из спусков вылетел на дорогу, где произошло столкновение с движущимся по своей полосе автомобилем. Мальчика отвезли в больницу, но спасти его не удалось", – рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что мальчику было 16 лет.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
Происшествия Республика Дагестан Ботлихский район
 
 
