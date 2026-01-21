https://ria.ru/20260121/bosfor-2069371388.html
Родители пловца Свечникова прибыли на опознание найденного в Босфоре тела
2026-01-21T17:30:00+03:00
2026-01-21T17:30:00+03:00
2026-01-21T17:48:00+03:00
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова прибыли в среду в управление судмедэкспертизы в Стамбуле, где, как ожидается, проведут опознание обнаруженного в Босфоре тела и сдадут ДНК-тест, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль с родителями пловца прибыл к зданию в 17.20 мск, родители не стали выходить из автомобиля и давать комментарии ожидавшей их прессе. Также на территорию ведомства с родителями пловца заехал автомобиль генконсульства РФ
.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор
в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове
, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле
. Родственница пловца Алена Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, она узнала гидрокостюм.
Ряд турецких телеканалов, среди них AHaber и NTV, сообщили в среду без каких-либо ссылок и доказательств, что обнаруженное в Босфоре тело якобы принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, семья пловца сообщила РИА Новости, что считает эти сообщения ненужными и безосновательными.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Мать Свечникова Галина в ноябре объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей на тот момент) тому, кто предоставит новую достоверную информацию о судьбе ее сына.