Азербайджан может пережить второй нефтяной бум, заявил Алиев - РИА Новости, 21.01.2026
12:37 21.01.2026 (обновлено: 13:10 21.01.2026)
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум, заявил Алиев
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум, заявил Алиев
В Азербайджане возможен новый крупный нефтяной бум, заявил президент Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 21.01.2026
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 21 янв — РИА Новости. В Азербайджане возможен новый крупный нефтяной бум, заявил президент Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Говорить об этом пока рано, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты", — сказал он, выступая на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана".
По словам Алиева, республика увеличивает добычу газа и одновременно сокращает добычу нефти, но у властей есть планы по стабилизации добычи нефти.
По данным азербайджанского Минэнерго, в прошлом году в стране добыли 27,7 миллиона тонн нефти с конденсатом — это на 4,7 процента меньше, чем в 2024-м.

Первый нефтяной бум в Азербайджане произошел в конце XIX — начале XX века. Тогда Баку стал одним из мировых центров нефтяной промышленности.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
