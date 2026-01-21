В посольстве рассказали о россиянке, арестованной в Австралии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва не жаловалась на состояние здоровья и условия содержания, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.

Ранее вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе с просьбой предоставить необходимую медпомощь арестованной в Австралии россиянке Кире Королёвой, заявив, что у нее "в очередной раз обострилось заболевание сердца в результате отсутствия медицинской помощи, опухают ноги и в том числе колено, а также имеется подозрение на онкологическое заболевание глаза".

"Последний телефонный контакт с Кирой (Королёвой - ред.) состоялся 19 января 2026 года. Жалоб на состояние здоровья и условия содержания от нее не поступало", - заявили в дипмиссии.

Ранее в посольстве отмечали, что условия содержания россиян Игоря и Киры Королёвых в Австралии являются стандартными для австралийских пенитенциарных учреждений. В дипмиссии также заявляли, что у Королёвых есть местные адвокаты, с которыми у посольства налажена связь.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России . По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.

Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание перенесено на конец февраля 2026 года.