Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/aviabomba-2069315470.html
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.01.2026
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на стройплощадке в Санкт-Петербурге, ее вывезли и уничтожили на спецполигоне, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:31:00+03:00
2026-01-21T14:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314115_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1ae9adb4b05d1982641db2f25031e64b.jpg
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064630087.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314115_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f8dfe80879276a09889f26e17fd55378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Петербурге на стройплощадке нашли авиабомбу времен ВОВ

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramАвиабомба времен Великой Отечественной войны, наденная на стройплощадке в Санкт-Петербурге
Авиабомба времен Великой Отечественной войны, наденная на стройплощадке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Авиабомба времен Великой Отечественной войны, наденная на стройплощадке в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на стройплощадке в Санкт-Петербурге, ее вывезли и уничтожили на спецполигоне, сообщило городское ГУМЧС.
Авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на стройплощадке на проспекте Маршала Блюхера.
"Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны... боеприпас извлекли из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон", - говорится в сообщении.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
25 декабря 2025, 15:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала