https://ria.ru/20260121/aviabomba-2069315470.html
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.01.2026
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на стройплощадке в Санкт-Петербурге, ее вывезли и уничтожили на спецполигоне, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:31:00+03:00
2026-01-21T14:31:00+03:00
2026-01-21T14:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314115_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1ae9adb4b05d1982641db2f25031e64b.jpg
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064630087.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069314115_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f8dfe80879276a09889f26e17fd55378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
В Петербурге на стройплощадке нашли авиабомбу времен ВОВ