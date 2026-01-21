От конвейера к конструктору. Создана модель подготовки кадров для Арктики

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Исследователи Тюменского государственного университета ( Исследователи Тюменского государственного университета ( ТюмГУ ) разработали модель опережающей подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов для устойчивого развития Арктики. По замыслу ученых, модель поможет остановить отток молодежи из региона и целенаправленно обучать специалистов, способных стать драйверами изменений. Подробно о проекте корреспонденту РИА Новости рассказала профессор академического департамента Школы права и управления ТюмГУ Ольга Захарова.

— Расскажите, пожалуйста, о созданной Вами модели опережающей подготовки кадров. Какую проблему она призвана решить?

— Модель ТюмГУ призвана решить системную проблему "кадрового разрыва" в Арктике. Образовательные программы традиционно создаются под запросы текущей экономики, что часто приводит к несоответствию между ожиданиями талантливой молодежи коренных народов и предлагаемыми им траекториями. Это ведет к оттоку потенциала или потере идентичности.

© Фото предоставлено пресс-службой ТюмГУ/Ольга Чиркова Профессор академического департамента Школы права и управления ТюмГУ Ольга Захарова © Фото предоставлено пресс-службой ТюмГУ/Ольга Чиркова Профессор академического департамента Школы права и управления ТюмГУ Ольга Захарова

Наша модель меняет парадигму: отправной точкой становятся не абстрактные прогнозы рынка, а глубоко изученные жизненные стратегии, образовательные запросы и представления о будущем самой молодежи коренных малочисленных народов Севера. Мы создаем кадровый резерв не для сегодняшних, а для завтрашних сценариев устойчивого развития Арктики, где выпускник становится не просто специалистом, а агентом позитивных изменений для своего региона.

— Насколько остро стоит вопрос подготовки кадров среди коренных народов Арктики?

— Вопрос исключительно острый и имеет стратегическое значение для кадрового суверенитета региона. Коренные народы — не просто жители, а хранители уникальных знаний и экосистемы. Их вовлечение в современную экономику и управление на основе качественного образования — ключ к сбалансированному развитию.

Исследования ТюмГУ выявили четкий запрос молодежи на современные профессии, такие как информационные технологии, юриспруденция, экология, но при обязательном условии сохранения культурной связи с родной средой. Игнорирование этого "гибридного" запроса ведет к потере человеческого капитала. Поэтому подготовка кадров из числа коренных народов — это вопрос не просто занятости, а долгосрочной устойчивости и социальной стабильности арктических регионов.

— В чем суть модели? Как она будет работать?

— Суть модели ТюмГУ – в создании замкнутого научно-образовательного контура, который начинается и заканчивается в Арктике. Модель работает в три ключевых этапа. Первый этап – создание научного ядра. С помощью уникальных методов, таких как глубинные интервью, научное волонтерство с участием студентов-представителей коренных народов, мы выявляем реальные, а не декларируемые запросы молодежи.

Проведенное нами исследование идентичности выделило три ключевые жизненные стратегии молодых людей. Мы назвали их "Параллельные миры" (гибкое обучение без отрыва от семьи), "Проводник" (качественное образование для работы в регионе) и "Глобальный кочевник"(международные компетенции).

Второй этап – использование образовательного конструктора. Под каждую стратегию создаются гибкие треки в рамках основных программ университета. Например, для "Проводников" это специализированные модули "Юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока " или "IT-специалист для цифровой экономики Севера". Для "Параллельных миров" — модульные и дистанционные форматы.

Третий этап – внедрение и обратная связь. Выпускники возвращаются в регион, реализуя проекты, что формирует новые запросы к системе образования, замыкая цикл на новом уровне.

— В чем уникальность предложенной Вами модели, ее отличие от других решений?

— Уникальность модели — в ее методологической основе и масштабируемости. Впервые за основу берутся не запросы работодателей (хотя они и учитываются в партнерских проектах), а глубоко исследованные жизненные стратегии самих обучающихся. Это позволяет перейти от "конвейера" специалистов к персонализированному "конструктору" образовательных траекторий.

Модель инновационна своей гибкостью и адаптивностью под три разные стратегии, что радикально повышает вовлеченность и эффективность обучения. Важно, что такой подход — от исследования запроса к проектированию образовательного продукта — является универсальным и может быть тиражирован на любую целевую группу молодежи в других регионах России, что придает модели федеральное значение.

— Опирались ли Вы в работе на опыт других регионов?

— При разработке модели ТюмГУ мы синтезировали лучшие практики. Мы опирались на собственные фундаментальные и прикладные исследования, проведенные непосредственно в ЯНАО и работали в прямом партнерстве с регионами. Модель встроена в стратегический проект в рамках программы "Приоритет-2030" и реализуется через тесное взаимодействие с правительством ЯНАО, промышленными компаниями и общественными организациями. Работа в рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и анализ опыта других арктических государств позволяют нам обогащать нашу модель.

Таким образом, мы не занимались заимствованием, а в диалоге с регионом создали собственную научно обоснованную и аутентичную модель.

— Какого результата Вы рассчитываете достичь, если модель будет внедрена в нормативно-правовые документы?

— Закрепление принципов модели в нормативно-правовой базе, например, в госпрограммах развития Арктики и механизмах целевого обучения, позволит легитимизировать и масштабировать подход, основанный на запросах молодежи, на федеральном уровне.

Мы также рассчитываем создать устойчивые "образовательные лифты" для талантов из числа коренных малочисленных народов, гарантируя им поддержку и обязательное трудоустройство в родном регионе. Для нас важно обеспечить долгосрочный кадровый суверенитет Арктики, выращивая лояльных, компетентных и глубоко мотивированных лидеров изменений непосредственно в арктических сообществах.