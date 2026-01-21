От конвейера к конструктору. Создана модель подготовки кадров для Арктики

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали модель опережающей подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов для устойчивого развития Арктики. По замыслу ученых, модель поможет остановить отток молодежи из региона и целенаправленно обучать специалистов, способных стать драйверами изменений. Подробно о проекте корреспонденту РИА Новости рассказала профессор академического департамента Школы права и управления ТюмГУ Ольга Захарова.
— Расскажите, пожалуйста, о созданной Вами модели опережающей подготовки кадров. Какую проблему она призвана решить?
— Модель ТюмГУ призвана решить системную проблему "кадрового разрыва" в Арктике. Образовательные программы традиционно создаются под запросы текущей экономики, что часто приводит к несоответствию между ожиданиями талантливой молодежи коренных народов и предлагаемыми им траекториями. Это ведет к оттоку потенциала или потере идентичности.
© Фото предоставлено пресс-службой ТюмГУ/Ольга ЧирковаПрофессор академического департамента Школы права и управления ТюмГУ Ольга Захарова
Наша модель меняет парадигму: отправной точкой становятся не абстрактные прогнозы рынка, а глубоко изученные жизненные стратегии, образовательные запросы и представления о будущем самой молодежи коренных малочисленных народов Севера. Мы создаем кадровый резерв не для сегодняшних, а для завтрашних сценариев устойчивого развития Арктики, где выпускник становится не просто специалистом, а агентом позитивных изменений для своего региона.
— Насколько остро стоит вопрос подготовки кадров среди коренных народов Арктики?
— Вопрос исключительно острый и имеет стратегическое значение для кадрового суверенитета региона. Коренные народы — не просто жители, а хранители уникальных знаний и экосистемы. Их вовлечение в современную экономику и управление на основе качественного образования — ключ к сбалансированному развитию.
Исследования ТюмГУ выявили четкий запрос молодежи на современные профессии, такие как информационные технологии, юриспруденция, экология, но при обязательном условии сохранения культурной связи с родной средой. Игнорирование этого "гибридного" запроса ведет к потере человеческого капитала. Поэтому подготовка кадров из числа коренных народов — это вопрос не просто занятости, а долгосрочной устойчивости и социальной стабильности арктических регионов.
— В чем суть модели? Как она будет работать?
— Суть модели ТюмГУ – в создании замкнутого научно-образовательного контура, который начинается и заканчивается в Арктике. Модель работает в три ключевых этапа. Первый этап – создание научного ядра. С помощью уникальных методов, таких как глубинные интервью, научное волонтерство с участием студентов-представителей коренных народов, мы выявляем реальные, а не декларируемые запросы молодежи.
Проведенное нами исследование идентичности выделило три ключевые жизненные стратегии молодых людей. Мы назвали их "Параллельные миры" (гибкое обучение без отрыва от семьи), "Проводник" (качественное образование для работы в регионе) и "Глобальный кочевник"(международные компетенции).
Второй этап – использование образовательного конструктора. Под каждую стратегию создаются гибкие треки в рамках основных программ университета. Например, для "Проводников" это специализированные модули "Юрист в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока " или "IT-специалист для цифровой экономики Севера". Для "Параллельных миров" — модульные и дистанционные форматы.
Третий этап – внедрение и обратная связь. Выпускники возвращаются в регион, реализуя проекты, что формирует новые запросы к системе образования, замыкая цикл на новом уровне.
— В чем уникальность предложенной Вами модели, ее отличие от других решений?
— Уникальность модели — в ее методологической основе и масштабируемости. Впервые за основу берутся не запросы работодателей (хотя они и учитываются в партнерских проектах), а глубоко исследованные жизненные стратегии самих обучающихся. Это позволяет перейти от "конвейера" специалистов к персонализированному "конструктору" образовательных траекторий.
Модель инновационна своей гибкостью и адаптивностью под три разные стратегии, что радикально повышает вовлеченность и эффективность обучения. Важно, что такой подход — от исследования запроса к проектированию образовательного продукта — является универсальным и может быть тиражирован на любую целевую группу молодежи в других регионах России, что придает модели федеральное значение.
— Опирались ли Вы в работе на опыт других регионов?
— При разработке модели ТюмГУ мы синтезировали лучшие практики. Мы опирались на собственные фундаментальные и прикладные исследования, проведенные непосредственно в ЯНАО и работали в прямом партнерстве с регионами. Модель встроена в стратегический проект в рамках программы "Приоритет-2030" и реализуется через тесное взаимодействие с правительством ЯНАО, промышленными компаниями и общественными организациями. Работа в рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и анализ опыта других арктических государств позволяют нам обогащать нашу модель.
Таким образом, мы не занимались заимствованием, а в диалоге с регионом создали собственную научно обоснованную и аутентичную модель.
— Какого результата Вы рассчитываете достичь, если модель будет внедрена в нормативно-правовые документы?
— Закрепление принципов модели в нормативно-правовой базе, например, в госпрограммах развития Арктики и механизмах целевого обучения, позволит легитимизировать и масштабировать подход, основанный на запросах молодежи, на федеральном уровне.
Мы также рассчитываем создать устойчивые "образовательные лифты" для талантов из числа коренных малочисленных народов, гарантируя им поддержку и обязательное трудоустройство в родном регионе. Для нас важно обеспечить долгосрочный кадровый суверенитет Арктики, выращивая лояльных, компетентных и глубоко мотивированных лидеров изменений непосредственно в арктических сообществах.
Наконец, мы хотим запустить воспроизводящийся цикл развития: "качественные кадры – успешные проекты в Арктике – новые, более сложные запросы к образованию – новые программы". Это и есть основа устойчивого развития, где ТюмГУ выступает научно-методологическим и образовательным хабом федерального значения.