Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе заявил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире.
Вучич во вторник обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи повторила дважды, что происходит "политический развод" США и ЕС и назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
"Эффект будет распространяться на всех нас, игры с остановкой торговли, установлением контроля над торговлей и навязыванием отмены международных структур и принятия решений на ежедневном уровне согласно национальным интересам или госполитикой, нехороши. Об этом говорил и заместитель премьера КНР, он в своей речи настаивал на соблюдении правил ВТО, но этого, к сожалению больше не существует", - отметил президент Сербии и добавил, что ожидает ответ ЕС от президента США Дональда Трампа в среду в Давосе.
По его словам, для обеспечения большей самостоятельности от США и ускорения экономического и технологического развития ЕС, наряду с подписанным соглашением с Южноамериканским общим рынком (Меркосур), готовится к заключению договора о свободной торговле на следующей неделе с Индией, далее с Мексикой, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ.