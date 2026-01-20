Рейтинг@Mail.ru
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vuchichi-2069080847.html
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич - РИА Новости, 20.01.2026
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе заявил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:17:00+03:00
2026-01-20T16:17:00+03:00
в мире
сша
сербия
давос
александр вучич
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068821343.html
сша
сербия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сербия, давос, александр вучич, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Сербия, Давос, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Торговые войны США и ЕС отразятся на всех, заявил Вучич

Вучич: торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе заявил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире.
Вучич во вторник обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи повторила дважды, что происходит "политический развод" США и ЕС и назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
"Эффект будет распространяться на всех нас, игры с остановкой торговли, установлением контроля над торговлей и навязыванием отмены международных структур и принятия решений на ежедневном уровне согласно национальным интересам или госполитикой, нехороши. Об этом говорил и заместитель премьера КНР, он в своей речи настаивал на соблюдении правил ВТО, но этого, к сожалению больше не существует", - отметил президент Сербии и добавил, что ожидает ответ ЕС от президента США Дональда Трампа в среду в Давосе.
По его словам, для обеспечения большей самостоятельности от США и ускорения экономического и технологического развития ЕС, наряду с подписанным соглашением с Южноамериканским общим рынком (Меркосур), готовится к заключению договора о свободной торговле на следующей неделе с Индией, далее с Мексикой, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
19 января, 15:34
 
В миреСШАСербияДавосАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала