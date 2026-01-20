Врач рассказала, кто подвержен влиянию магнитных бурь

https://ria.ru/20260120/vrach-2068944503.html
Сысоева: магнитные бури могут вызвать плохое самочувствие у пожилых и детей
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пенсионеры, дети, а также люди с гипертонией и аритмией могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь, сообщила РИА Новости и.о заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"Большинство здоровых людей практически не ощущают изменений во время магнитных бурь, однако у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, а также у пожилых и детей реакция может быть выраженной: головная боль, слабость, усталость, раздражительность, нарушение сна", - сказала врач.
По ее словам, в это время у человека происходит изменение тонуса сосудов и уровня адреналина, что приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности.
Сысоева добавила, что для людей из группы риска особенно важно поддерживать регулярный контроль давления и пульса, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, который стабилизирует нервную систему. Кроме того, необходимо следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли
в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.