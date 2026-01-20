Врач рассказала, кто подвержен влиянию магнитных бурь

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пенсионеры, дети, а также люди с гипертонией и аритмией могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь, сообщила РИА Новости и.о заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

"Большинство здоровых людей практически не ощущают изменений во время магнитных бурь, однако у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, а также у пожилых и детей реакция может быть выраженной: головная боль, слабость, усталость, раздражительность, нарушение сна", - сказала врач.

По ее словам, в это время у человека происходит изменение тонуса сосудов и уровня адреналина, что приводит к скачкам давления, усилению сердцебиения и повышенной тревожности.

Сысоева добавила, что для людей из группы риска особенно важно поддерживать регулярный контроль давления и пульса, снижать нагрузку на сердце и соблюдать правильный режим сна, который стабилизирует нервную систему. Кроме того, необходимо следить за рационом питания, избегая кофеин и алкоголь.