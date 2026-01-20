https://ria.ru/20260120/vostok-2068992488.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 20.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:11:00+03:00
2026-01-20T12:11:00+03:00
2026-01-20T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне группировки "Восток"