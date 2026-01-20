Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.01.2026 (обновлено: 12:16 20.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 20.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Любицкое, Терсянка, Зеленая Диброва, Чаривное, Зарница Запорожской области, Скотоватое и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
