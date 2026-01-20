На Украине завершили расследование оформления схемы фиктивного отцовства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Досудебное расследование схемы оформления фиктивного отцовства для возможного выезда за границу и уклонения от мобилизации завершено в Днепропетровской области, в суд направлены дела 14 человек, сообщил офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, за денежное вознаграждение мужчинам призывного возраста оформлялся фиктивный статус многодетного отца, что давало основания для беспрепятственного выезда из Украины в условиях военного положения. В схеме были задействованы посредники, "клиенты", многодетные матери и чиновники ГРАГС (ЗАГС – ред.)", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Таким образом мужчины могли избежать мобилизации.

Стоимость такой услуги составляла от 4 до 6 тысяч долларов с человека, уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, было установлено фиктивное отцовство в отношении 25 мужчин. Действия обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и части 3 статьи 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах или хранится там).

Обвинительный акт в отношении 14 человек направили в суд.