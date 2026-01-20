https://ria.ru/20260120/ukraina-2069168294.html
На Украине завершили расследование оформления схемы фиктивного отцовства
На Украине завершили расследование оформления схемы фиктивного отцовства - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине завершили расследование оформления схемы фиктивного отцовства
Досудебное расследование схемы оформления фиктивного отцовства для возможного выезда за границу и уклонения от мобилизации завершено в Днепропетровской области, РИА Новости, 20.01.2026
На Украине завершили расследование оформления схемы фиктивного отцовства
В Днепропетровской области завершили расследование схемы фиктивного отцовства
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Досудебное расследование схемы оформления фиктивного отцовства для возможного выезда за границу и уклонения от мобилизации завершено в Днепропетровской области, в суд направлены дела 14 человек, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, за денежное вознаграждение мужчинам призывного возраста оформлялся фиктивный статус многодетного отца, что давало основания для беспрепятственного выезда из Украины
в условиях военного положения. В схеме были задействованы посредники, "клиенты", многодетные матери и чиновники ГРАГС (ЗАГС – ред.)", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Таким образом мужчины могли избежать мобилизации.
Стоимость такой услуги составляла от 4 до 6 тысяч долларов с человека, уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, было установлено фиктивное отцовство в отношении 25 мужчин. Действия обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и части 3 статьи 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах или хранится там).
Обвинительный акт в отношении 14 человек направили в суд.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.