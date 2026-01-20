https://ria.ru/20260120/ukraina-2069130333.html
В Киеве и нескольких областях снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:45:00+03:00
