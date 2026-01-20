В Киеве и нескольких областях снова объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.