Жителям ДНР пообещали по миллиону рублей за теракт в школе
Жителям ДНР пообещали по миллиону рублей за теракт в школе - РИА Новости, 20.01.2026
Жителям ДНР пообещали по миллиону рублей за теракт в школе
Двум жителям ДНР на Украине пообещали заплатить по 1 миллиону рублей за организацию теракта в одной из школ в Дебальцево, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:58:00+03:00
2026-01-20T14:58:00+03:00
2026-01-20T14:58:00+03:00
Жителям ДНР пообещали по миллиону рублей за теракт в школе
РИА Новости: двум жителям ДНР пообещали по миллиону рублей за теракт в школе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Двум жителям ДНР на Украине пообещали заплатить по 1 миллиону рублей за организацию теракта в одной из школ в Дебальцево, рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда, где рассматривалось дело фигурантов.
Во вторник Южный окружной военный суд назначил по 14 лет лишения свободы гражданам Таджикистана
Далеру Хусайнову и Сироджиддину Собирзоду, готовившим теракт в школе в Дебальцево
.
"За организацию теракта в школе фигурантам на Украине
пообещали заплатить по 1 миллиону рублей каждому", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в начале 2024 года Хусайнов согласился с предложением неустановленного лица за деньги совершить теракт - подрыв одной из общеобразовательных школ Дебальцево ДНР
. Ему передали сумку, внутри которой находились два взрывчатых вещества и взрывные устройства.
Сумку фигурант перенес домой, а 21 марта 2024 показал ее содержимое Собирзоде и предложил вместе совершить взрыв в школе за деньги. Собирзода согласился и забрал сумку к себе домой. По информации суда, 11 апреля того же года сумку обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, с 1 по 8 апреля 2024 года Собирзода, по предложению другого неустановленного лица, взял из салона автомобиля, на который ему указали, два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства, которые незаконно перенес к себе домой и хранил до обнаружения силовиками.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и хранении взрывных устройств.