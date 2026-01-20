В Германии вынесли Украине приговор из-за США

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мирный план Украины и ЕС обречен на провал без США, такое мнение высказал газете Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.
«
"Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США", — сказал он, отвечая на вопрос о серьезном снижении способности Европы влиять на мировые события.
При этом, продолжил эксперт, ни о каком развертывании европейского контингента на территории Украины не может быть и речи.
"Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции", — предупредил Монготт.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.