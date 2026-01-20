Рейтинг@Mail.ru
В Германии вынесли Украине приговор из-за США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 20.01.2026 (обновлено: 07:45 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/ukraina-2068931223.html
В Германии вынесли Украине приговор из-за США
В Германии вынесли Украине приговор из-за США - РИА Новости, 20.01.2026
В Германии вынесли Украине приговор из-за США
Мирный план Украины и ЕС обречен на провал без США, такое мнение высказал газете Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:38:00+03:00
2026-01-20T07:45:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20260120/ukraina-2068926547.html
https://ria.ru/20260120/ukraina-2068929581.html
https://ria.ru/20260120/zelenskiy-2068916472.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Германия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Германии вынесли Украине приговор из-за США

Berliner Zeitung: план Украины и ЕС обречен на провал без США

© AP Photo / Omar HavanaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мирный план Украины и ЕС обречен на провал без США, такое мнение высказал газете Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.
«
"Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США", — сказал он, отвечая на вопрос о серьезном снижении способности Европы влиять на мировые события.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США
03:40
При этом, продолжил эксперт, ни о каком развертывании европейского контингента на территории Украины не может быть и речи.
"Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции", — предупредил Монготт.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
04:43
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
00:35
 
В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала