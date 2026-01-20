В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США

«

"(Секретарь СНБО Рустем. — Прим. Ред.) Умеров и другие, (Глава офиса Зеленского Кирилл. — Прим. Ред.) Буданов* молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.