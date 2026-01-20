Рейтинг@Mail.ru
03:40 20.01.2026 (обновлено: 06:00 20.01.2026)
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США
Отсутствие реакции на прошедшие во Флориде переговоры делегаций США и Украины говорит об их провале, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 20.01.2026
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США

Соскин заявил, что переговоры во Флориде полностью провалились

© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отсутствие реакции на прошедшие во Флориде переговоры делегаций США и Украины говорит об их провале, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"(Секретарь СНБО Рустем. — Прим. Ред.) Умеров и другие, (Глава офиса Зеленского Кирилл. — Прим. Ред.) Буданов* молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
00:35
По словам политолога, Украина постепенно лишается всех своих союзников, которые активно переключаются на решение собственных проблем. Европейцы же все свое внимание уделяют напряженности вокруг Гренландии.
"Европейским странам тоже не до Зеленского. Денег они уже давать никаких не будут, оружие тоже. <…> Мы, украинцы, должны понимать, что, видимо, эти европейские страны сейчас от Зеленского откажутся", — заключил Соскин.
Новый раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном на тему мирного соглашения с Россией состоялся 17 января во Флориде. Как заявляла посол Украины в США Ольга Стефанишина, стороны разрабатывают два направления: гарантии безопасности для Киева и экономическое процветание Украины.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
"Вот и все". В США резко высказались о конфликте России и Украины
18 января, 21:12

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Флаги ЕС и Украины
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС
Вчера, 02:11
 
