Рейтинг@Mail.ru
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tyulen-2068930921.html
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море - РИА Новости, 20.01.2026
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море
Детеныши тюленей – бельки рождаются в апреле и начале мая, и если раньше в эти месяцы дождей почти не было, то сейчас, вследствие изменения климата, они идут... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T05:23:00+03:00
2026-01-20T05:23:00+03:00
белое море
россия
алексей кокорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568569730_0:79:3192:1874_1920x0_80_0_0_fe09dfc859cfd15e874654a8eb7d15ab.jpg
https://ria.ru/20260119/nauka-2068347427.html
https://ria.ru/20260118/klimat-2068570892.html
белое море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568569730_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_84df149bd159bd34d0489058adbcbfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белое море, россия, алексей кокорин
Белое море, Россия, Алексей Кокорин
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море

РИА Новости: в Белом море тюлени гибнут от переохлаждения

© РИА Новости / Г.Колосов | Перейти в медиабанкБелек, детеныш гренландского тюленя
Белек, детеныш гренландского тюленя - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Г.Колосов
Перейти в медиабанк
Белек, детеныш гренландского тюленя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Детеныши тюленей – бельки рождаются в апреле и начале мая, и если раньше в эти месяцы дождей почти не было, то сейчас, вследствие изменения климата, они идут довольно часто, в результате бельки популяции в Белом море намокают и гибнут от переохлаждения, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта.
ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ученые считают, что ИИ станет ключевым инструментом освоения Арктики
Вчера, 07:00
"Можно сказать про тюленей в Белом море. Тут ситуация печальная, поскольку адаптироваться именно там у них, видимо, не получится. Детеныши тюленей – бельки, покрытые теплым, но неводостойким мехом, рождаются в апреле или даже в начале мая. Если раньше это были месяцы, когда дождей почти не было, то сейчас дожди идут довольно часто. В результате бельки намокают и гибнут от переохлаждения. Поэтому в Белом море им оставаться невозможно", - сказал Кокорин.
Ранее климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире, примерно на один градус.
Прохожие во время снегопада на улице в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата
18 января, 05:51
 
Белое мореРоссияАлексей Кокорин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала