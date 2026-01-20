https://ria.ru/20260120/tyulen-2068930921.html
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море - РИА Новости, 20.01.2026
Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море
Детеныши тюленей – бельки рождаются в апреле и начале мая, и если раньше в эти месяцы дождей почти не было, то сейчас, вследствие изменения климата, они идут... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Детеныши тюленей – бельки рождаются в апреле и начале мая, и если раньше в эти месяцы дождей почти не было, то сейчас, вследствие изменения климата, они идут довольно часто, в результате бельки популяции в Белом море намокают и гибнут от переохлаждения, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта.
"Можно сказать про тюленей в Белом море
. Тут ситуация печальная, поскольку адаптироваться именно там у них, видимо, не получится. Детеныши тюленей – бельки, покрытые теплым, но неводостойким мехом, рождаются в апреле или даже в начале мая. Если раньше это были месяцы, когда дождей почти не было, то сейчас дожди идут довольно часто. В результате бельки намокают и гибнут от переохлаждения. Поэтому в Белом море им оставаться невозможно", - сказал Кокорин
.
Ранее климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России
поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире, примерно на один градус.