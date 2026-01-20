Ученый предупредил о вымирании тюленей в Белом море

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Детеныши тюленей – бельки рождаются в апреле и начале мая, и если раньше в эти месяцы дождей почти не было, то сейчас, вследствие изменения климата, они идут довольно часто, в результате бельки популяции в Белом море намокают и гибнут от переохлаждения, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.