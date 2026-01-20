Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
Футбол
 
16:02 20.01.2026
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
Аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА, сообщает Telegram-канал клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА, сообщает Telegram-канал клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Красно-синие" и аргентинский "Унион" договорились о досрочном прекращении аренды 21-летнего полузащитника.
Армейский клуб арендовал Верде летом 2025 года до конца сезона с опцией выкупа. В текущем сезоне он провел четыре матча за ЦСКА во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Полузащитник ЦСКА перейдет в бразильский "Интернасьонал"
Футбол Лионель Верде ПФК ЦСКА Унион (Берлин) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Трансферы в РПЛ
 
