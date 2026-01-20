https://ria.ru/20260120/tsska-2069072501.html
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
Аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА, сообщает Telegram-канал клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
2026-01-20T16:02:00+03:00
2026-01-20T16:02:00+03:00
2026-01-20T16:03:00+03:00
футбол
спорт
лионель верде
пфк цска
унион (берлин)
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032416610_0:93:700:487_1920x0_80_0_0_ab019e8325620659862d77ebd30b841a.png
https://ria.ru/20260119/tsska-2068709376.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032416610_0:18:700:543_1920x0_80_0_0_5b3818566681f83d3684bf537101e945.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лионель верде, пфк цска, унион (берлин), российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Лионель Верде, ПФК ЦСКА, Унион (Берлин), Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
ЦСКА досрочно прекратил аренду футболиста "Униона" Лионеля Верде