15:35 20.01.2026
Минстрой рассказал о мониторинге цен на цемент
экономика, россия, москва, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), главгосэкспертиза россии
Экономика, Россия, Москва, Екатеринбург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Главгосэкспертиза России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Результаты мониторинга цен на цементную продукцию еженедельно направляются в Федеральную антимонопольную службу РФ и Минпромторг для недопущения необоснованного роста цен, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ России.
Ранее во вторник Минстрой сообщил, что совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу. По данным мониторинга, в Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года, а в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Казани и Оренбурге цены выросли менее чем на 10%. Рост цен на цемент более 10% зафиксирован во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске.
"Результаты мониторинга на еженедельной основе направляются в ФАС России и Минпромторг России для выработки мер регулирующего воздействия, направленного на недопущение необоснованного роста цен", - сообщили в Минстрое.
Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует.
Минпромторг во вторник заявил, что приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цементной продукции в России.
"Цемрос" заявил о бесперебойной поставке цемента
Вчера, 15:28
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
