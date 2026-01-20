Минстрой рассказал о мониторинге цен на цемент

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Результаты мониторинга цен на цементную продукцию еженедельно направляются в Федеральную антимонопольную службу РФ и Минпромторг для недопущения необоснованного роста цен, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ России.
Ранее во вторник Минстрой сообщил, что совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" проводит мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу. По данным мониторинга, в Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года, а в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Казани и Оренбурге цены выросли менее чем на 10%. Рост цен на цемент более 10% зафиксирован во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске.
"Результаты мониторинга на еженедельной основе направляются в ФАС России и Минпромторг России для выработки мер регулирующего воздействия, направленного на недопущение необоснованного роста цен", - сообщили в Минстрое.
Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует.
Минпромторг во вторник заявил, что приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цементной продукции в России.
