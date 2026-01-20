https://ria.ru/20260120/trevoga-2068932544.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
РИА Новости
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога в украинской столице была объявлена в 2.30 мск. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
Затем, согласно ресурсу, тревогу в Киеве вновь обвили в 5.56 мск.