В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 20.01.2026
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и...
специальная военная операция на украине
киев
днепропетровская область
киевская область
киев, днепропетровская область, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепропетровская область, Киевская область
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревога в украинской столице была объявлена в 2.30 мск. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
Затем, согласно ресурсу, тревогу в Киеве вновь обвили в 5.56 мск.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепропетровская областьКиевская область
 
 
