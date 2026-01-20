https://ria.ru/20260120/tramp-2069169033.html
Сомали не является страной, заявил Трамп
Сомали не является страной, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в месяц председательства Могадишо в Совете безопасности ООН заявил, что Сомали даже не является страной. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп: у Сомали нет ничего, напоминающего страну