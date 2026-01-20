Рейтинг@Mail.ru
Сомали не является страной, заявил Трамп
22:07 20.01.2026
Сомали не является страной, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в месяц председательства Могадишо в Совете безопасности ООН заявил, что Сомали даже не является страной. РИА Новости, 20.01.2026
Сомали не является страной, заявил Трамп

Трамп: у Сомали нет ничего, напоминающего страну

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в месяц председательства Могадишо в Совете безопасности ООН заявил, что Сомали даже не является страной.
"Сомали - это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну. А если бы они и были страной, то считались бы едва ли не худшей в мире", - высказался Трамп о председателе Совбеза Всемирной организации.
