Стало известно, как выросло состояние Трампа в первый год срока - РИА Новости, 20.01.2026
09:53 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2068955824.html
Стало известно, как выросло состояние Трампа в первый год срока
Стало известно, как выросло состояние Трампа в первый год срока - РИА Новости, 20.01.2026
Стало известно, как выросло состояние Трампа в первый год срока
По прошествии года с момента своего возвращения в Белый дом состояние президента США Дональда Трампа выросло до 6,6 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости.
Стало известно, как выросло состояние Трампа в первый год срока

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. По прошествии года с момента своего возвращения в Белый дом состояние президента США Дональда Трампа выросло до 6,6 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости.
Трамп родился в семье миллионера, успешного нью-йорского девелопера Фреда Трампа. Миллиардером он стал уже благодаря собственным проектам, впервые попав в список журнала Forbes в 1988 году. Но его положение в рейтинге было неустойчивым - в прессе сомневались, что реальная стоимость его активов достигает миллиарда долларов. В 2024 году это было доказано в суде, когда на Трампа и его семью наложили штраф в почти полмиллиарда долларов за завышение стоимости активов с целью получения ссуд на более выгодных условиях.
К 1990 году на фоне проблем в его бизнесе и банкротств ряда проектов Трамп выбыл из списка Forbes и вернулся в него в 1997 году с состоянием в 1.4 миллиарда долларов. С тех пор его состояние в целом стабильно росло и к первому вступлению в должность президента США достигло 4,5 миллиарда долларов. Турбулентный первый срок, многочисленные судебные иски и штурм Капитолия, его сторонниками после проигрыша на выборах 2020 года нанесли существенный ущерб его бизнесу и репутации, к истечению срока его состояние сократилось на 2 миллиарда долларов.
После победы на выборах в 2024 году спрос на приобретение лицензионных прав на бренд Trump для использования в девелоперских проектах и отелях по всему миру возрос, что увеличило его доходы. Было заявлено о планах запуска проектов под его брендом в Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и многих других странах. Восстановился спрос и на его мерч, сейчас включающий кепки, часы (доход от продаж $2,8 миллиона, следует из его декларации за 2025 год), парфюм и "золотые" кеды ($2,5 миллиона), и даже Издания Библии ($3 миллиона).
Большой куш сорвал Трамп на запуске собственных криптовалют, мемкоинов и соцсети Truth Social. Согласно данным журнала Forbes, эти активы только в 2025 году увеличили его состояние на около 1,3 миллиарда долларов. В настоящий момент состояние Трампа оценивается в 6,6 миллиардов долларов, тем самым он занимает 582 строчку в списке богатейших людей планеты, подсчитало РИА Новости.
Криптовалюта увеличила состояние и других членов семьи Трампа. Его средний сын Эрик в сентябре стал первым в семье после отца миллиардером-участником списка Forbes благодаря доле в криптовалютной компании. Однако в рейтинге Эрик закрепится не смог, поскольку стоимость акций American Bitcoin Corp с момента проведения IPO сильно упала. Но это не помешало ему увеличить свое состояние в 10 раз с момента возвращения отца в Белый дом. Сейчас оно оценивается в 400 миллионов долларов.
Критики обвиняют семью в конфликте интересов и наживании на президентстве. В частности, лазейку для влияния, по их мнению, создает возможность приобретения акций его компаний и криптовалюты. Тем самым акторы влияния могут как увеличить, так и обрушить его состояние. Белый дом обвинения в том, что Трамп наживается во власти, отрицает. Вместе с тем рост его благосостояния происходит на фоне недовольства публики невыполненными обещаниями по снижению стоимости жизни в США.
