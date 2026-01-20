Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tramp-2068938795.html
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2026
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году
Торговые войны, ослабленный доллар и исторически высокий госдолг - так в 2025 году вторая администрация американского президента Дональда Трампа пыталась... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T07:43:00+03:00
2026-01-20T07:43:00+03:00
сша
россия
европа
дональд трамп
джо байден
антон табах
федеральная резервная система сша
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_01f6a9678f11c8915d65564cdb3dcdbe.jpg
https://ria.ru/20260117/ssha-2068508642.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068927748.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068923062.html
https://ria.ru/20260120/gosdolg-2068917537.html
https://ria.ru/20260118/ugrozy-2068594510.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068580795.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068869245_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5a95a1d916f435591253f85bcce01569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, дональд трамп, джо байден, антон табах, федеральная резервная система сша, всемирный банк, мвф, реакция на пошлины сша
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, Антон Табах, Федеральная резервная система США, Всемирный банк, МВФ, Реакция на пошлины США
Раскрыты итоги работы администрации Трампа в 2025 году

РИА Новости: итогами для Трампа в 2025 году стали торговые войны и рост госдолга

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости, Мариета Манукян. Торговые войны, ослабленный доллар и исторически высокий госдолг - так в 2025 году вторая администрация американского президента Дональда Трампа пыталась создать новую экономическую реальность в США.
Сколько стоили Штатам и миру трамповские эксперименты, нацеленные на то, чтобы "сделать Америку снова великой", - в материале РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет
17 января, 15:27

Удар по американскому кошельку

Сразу же после прихода к власти Трамп начал масштабно подписывать указы о введении импортных пошлин на зарубежную продукцию, целью которых заявлялось сокращение торгового дефицита. И это действительно Трампу удалось - отрицательный показатель снизился на 36% и составил в октябре 2025 года 71,4 миллиарда долларов.
Однако такую динамику сложно назвать устойчивой, считают эксперты. "Хотя резкое снижение дефицита в октябре является значительным событием - впервые с 2009 года - устойчивость такого улучшения вызывает вопросы, поскольку оно частично обусловлено временными факторами, такими как колебания цен на отдельные товары, например золото, и сезонные изменения спроса", - рассказал РИА Новости аналитик "Эйлера" Беннет Керр.
По его мнению, чтобы торговый баланс был устойчив в долгосрочной перспективе, необходимо не просто сокращать ввоз товаров в страну, но и обеспечить стабильный рост экспорта, повысить конкурентоспособность американских производителей на глобальных рынках.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04
Тарифный фон также не помог Трампу обуздать инфляцию - осенью она вновь вернулась к показателям 2,7-3% годовых, которые были при его приходе к власти. Особенно сильно по американскому кошельку бьет рост цен на электричество: его средняя стоимость достигла при Трампе 13,6 цента за киловатт-час. Таким образом, потребители платят уже на 10,4% выше, чем во время президентства Джо Байдена.

Общие потери

Согласно подсчетам агентства, США при Трампе сократили торговлю с 86 юрисдикциями, то есть почти с 40% мира. Один из крупнейших торговых партнеров США - Евросоюз - также понес потери: 20 его членов сократили поставки товаров на американский рынок.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трампу в первый год у власти подарили корону, золото и самолет
Вчера, 02:24
Падение товарооборота говорит о том, что "в глазах других экономик США перестает быть надежным партнером с возможностью построения долгосрочных отношений", заявил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
При этом Россия стала одним из партнеров, с которыми Штаты, наоборот, нарастили товарооборот - почти на четверть, до 3,9 миллиарда долларов в январе-октябре 2025 года против 3,2 миллиарда за аналогичный период при Джо Байдене.

Уже не гегемон

Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года - 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джо Байдена - составляла 14,93%.
"Темпы роста в США несколько ниже, чем на крупных развивающихся рынках. Да и само снижение небольшое, но продолжающее тренд - Европа теряет свою долю еще быстрее, Африка и часть Азии наращивают. Америка не тот экономический гегемон, что был 25 лет назад - но иногда ведет себя, как будто им остается", - отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Первый год Трампа стал рекордным по росту госдолга США
Вчера, 00:52
На фоне этого доллар стали чаще обходить в международных расчетах - доля американской валюты в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года составила 46,8%, сократившись на 3,4 процентного пункта за год. Основная причина - "непредсказуемость" политики Штатов, рассказали агентству в компании Rodin.Capital.
"Санкционные риски Минфина США служат дополнительным катализатором диверсификации", - добавил Керр. Он также подчеркнул, что "недоверие к денежно-кредитной политике ФРС и долговая устойчивость США являются первичными в процессе изменения роли доллара".

Итоги "хаоса"

Политика Трампа в 2025 году обрекла американцев на новые рекорды: максимальный за всю историю уровень госдолга - 38,5 триллиона долларов, а также самый высокий с 2021 года уровень молодежной безработицы (10,4% от всех, кто ищет работу).
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
18 января, 12:06
Табах оценил политику Трампа в 2025 году как "хаотичную, повысившую уровень неопределенности в мировой экономике, но в целом без катастрофических последствий".
Он отметил, что американцев ждет "эпопея" вокруг нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) и возможное усиление контроля за ФРС со стороны администрации. В случае успеха впервые с 1979 года ФРС будет существенно ослаблена, и вся экономическая политика будет вестись из Белого дома или минфина, что грозит накоплением долгосрочных рисков, полагает эксперт.
О том, как сами американцы оценивают трамповский год, говорят результаты проведенного 9-12 января компанией SSRS для телеканала CNN опрос. Так, по мнению 55% опрошенных, политика Трампа ухудшила экономическое положение в США, еще 64% считают, что президент сделал недостаточно для того, чтобы снизить цены в стране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп сократил торговлю США почти с 40 процентами мира
18 января, 09:21
 
СШАРоссияЕвропаДональд ТрампДжо БайденАнтон ТабахФедеральная резервная система СШАВсемирный банкМВФРеакция на пошлины США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала