Политическая модернизация затронет все ветви власти, заявил Токаев

Глава республики подчеркнул, что все реформы тщательно продумывались с учетом приоритета государственных интересов и благополучия народа, и все инициативы были объединены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны.

Восьмого сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.