Политическая модернизация затронет все ветви власти, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что политическая модернизация в стране, связанная с парламентской и конституционной реформой, затронет все ветви власти - судебную, законодательную и исполнительную.
"Комплексные изменения затронули все ветви власти - судебную, законодательную, исполнительную, причем, как на центральном, так и на региональном уровнях. Более того, ощутимые перемены произошли и на уровне верховной власти - институте президентства", - заявил Токаев, выступая на V заседании национального курултая (съезда) в Кызылорде.
Глава республики подчеркнул, что все реформы тщательно продумывались с учетом приоритета государственных интересов и благополучия народа, и все инициативы были объединены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны.
Ранее в своей речи Токаев предложил создать в Казахстане пост вице-президента, сообщил, что при досрочном прекращении полномочий президента внеочередные выборы должны пройти в течение двух месяцев, а также заявил, что новый однопалатный парламент из 145 депутатов будет избираться на пятилетний срок.
Восьмого сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства. Его цель - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и государственными органами.