11:57 20.01.2026
Токаев предложил создать в Казахстане Народный совет вместо курултая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране целесообразно создать Народный совет Казахстана - новый институт вместо курултая.
в мире
казахстан
кызылорда
касым-жомарт токаев
казахстан
кызылорда
в мире, казахстан, кызылорда, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Кызылорда, Касым-Жомарт Токаев
© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране целесообразно создать Народный совет Казахстана - новый институт вместо курултая.
Национальный курултай создан указом президента Казахстана в 2022 году и является консультативно-совещательным органом при главе государства и возглавляется им лично. Основная цель курултая - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическим партиями, неправительственными организациями и государственными органами.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Токаев призвал укрепить институт брака как союза мужчины и женщины
Вчера, 11:44
"Исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать… Народный Совет Казахстана", - сказал президент на заседании Национального курултая в городе Кызылорде на юге страны. Текст выступления Токаева распространила его пресс-служба.
По его словам, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. "Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа", - подчеркнул глава государства.
Он заявил о важности сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая – "последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан".
Вместе с тем, продолжил Токаев, Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. "В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны", - сказал он.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента
Вчера, 11:20
Президент уточнил, что состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного совета будут назначаться президентом, а председатель – избираться его членами. "У председателя Народного совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата", - пояснил Токаев.
Он заявил, что совет должен получить право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус. Высшим органом станет сессия, созываемая не реже одного раза в год. "Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия", - продолжил казахстанский лидер.
Вместе с тем, подчеркнул он, новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений конституции и других важнейших документов государства. "В ведение совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение", - добавил президент. Статус и порядок Народного совета планируется регламентировать отдельным разделом в конституции и специальным конституционным законом, отметил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев
Вчера, 11:06
 
В миреКазахстанКызылордаКасым-Жомарт Токаев
 
 
