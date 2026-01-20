Токаев предложил создать в Казахстане Народный совет вместо курултая

АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране целесообразно создать Народный совет Казахстана - новый институт вместо курултая.

Национальный курултай создан указом президента Казахстана в 2022 году и является консультативно-совещательным органом при главе государства и возглавляется им лично. Основная цель курултая - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическим партиями, неправительственными организациями и государственными органами.

"Исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать… Народный Совет Казахстана", - сказал президент на заседании Национального курултая в городе Кызылорде на юге страны. Текст выступления Токаева распространила его пресс-служба.

По его словам, на новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. "Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа", - подчеркнул глава государства.

Он заявил о важности сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая – "последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан".

Вместе с тем, продолжил Токаев , Народный совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. "В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы. Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны", - сказал он.

Президент уточнил, что состав совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов. Все члены Народного совета будут назначаться президентом, а председатель – избираться его членами. "У председателя Народного совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата", - пояснил Токаев.

Он заявил, что совет должен получить право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус. Высшим органом станет сессия, созываемая не реже одного раза в год. "Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия", - продолжил казахстанский лидер.