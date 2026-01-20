https://ria.ru/20260120/tokai-2068984320.html
Токаев рассказал о сроках проведения внеочередных президентских выборов
20.01.2026
Токаев рассказал о сроках проведения внеочередных президентских выборов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства внеочередные президентские выборы должны... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:43:00+03:00
2026-01-20T11:43:00+03:00
2026-01-20T11:43:00+03:00
казахстан
кызылорда
АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства внеочередные президентские выборы должны пройти в течение двух месяцев.
"В случае досрочного прекращения полномочий главы государства норма о проведении внеочередных президентских выборов в течение двух месяцев должна быть четко зафиксирована в основном законе", - заявил Токаев
, выступая на V заседании национального курултая (съезда) в Кызылорде
, его слова приводит агентство "Казинформ
"
Глава государства добавил, что такой шаг соответствует передовой международной практике.
"Любой руководитель страны должен приходить к власти исключительно через выборы, то есть на законных основаниях. Для меня это принципиальная и неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для будущих глав государства", - отметил Токаев.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана
в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства. Его цель - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и государственными органами.