Токаев рассказал о сроках проведения внеочередных президентских выборов

АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства внеочередные президентские выборы должны пройти в течение двух месяцев.

"Любой руководитель страны должен приходить к власти исключительно через выборы, то есть на законных основаниях. Для меня это принципиальная и неизменная позиция. Данная норма должна стать незыблемым принципом и для будущих глав государства", - отметил Токаев.