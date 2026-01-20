Рейтинг@Mail.ru
Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tokaev-2069077867.html
Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт
Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2026
Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проводя реформы, обеспечивает преемственность президентской власти, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:10:00+03:00
2026-01-20T16:10:00+03:00
в мире
казахстан
кызылорда
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_140:0:3336:1798_1920x0_80_0_0_e927b357ca5499042cae60cc49c164fd.jpg
https://ria.ru/20260119/tokai-2068705379.html
казахстан
кызылорда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_530:0:2948:1813_1920x0_80_0_0_51f25af4772633996ec6f3533c59c48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, кызылорда, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Кызылорда, Касым-Жомарт Токаев
Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт

Чеботарев: Токаев, проводя реформы, обеспечивает преемственность власти

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проводя реформы, обеспечивает преемственность президентской власти, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости казахстанский политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.
"Идет выстраивание качественно новой системы взаимоотношений между ключевыми институтами государственной власти - президентом, парламентом, правительством, для того, чтобы обеспечить более эффективно преемственность не просто президентской власти с переходом поста главы государства от Касым-Жомарта Токаева к человеку, который станет третьим президентом страны в свое время, сколько обеспечение преемственности официального политического курса. Здесь мы видим, что вице-президент будет обеспечивать в случае чего преемственность именно президентской власти. Но он обязан провести президентские выборы и не факт, что именно он будет баллотироваться на них. Но посмотрим. Это всё - дело будущего", - сказал эксперт.
Ранее во вторник, в ходе пятого заседания Национального курултая в Кызылорде, Токаев предложил создать в стране пост вице-президента. В случае создания такой должности, назначать его будет глава государства, с согласия парламента простым большинством голосов. Казахстанский лидер заявил также, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства внеочередные президентские выборы должны пройти в течение двух месяцев.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства. Его цель - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и государственными органами.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Токаев получил от США приглашение войти в состав совета мира по Газе
19 января, 09:52
 
В миреКазахстанКызылордаКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала