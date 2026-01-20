Токаев, проводя реформы, укрепляет преемственность власти, считает эксперт

АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, проводя реформы, обеспечивает преемственность президентской власти, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости казахстанский политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.
"Идет выстраивание качественно новой системы взаимоотношений между ключевыми институтами государственной власти - президентом, парламентом, правительством, для того, чтобы обеспечить более эффективно преемственность не просто президентской власти с переходом поста главы государства от Касым-Жомарта Токаева к человеку, который станет третьим президентом страны в свое время, сколько обеспечение преемственности официального политического курса. Здесь мы видим, что вице-президент будет обеспечивать в случае чего преемственность именно президентской власти. Но он обязан провести президентские выборы и не факт, что именно он будет баллотироваться на них. Но посмотрим. Это всё - дело будущего", - сказал эксперт.
Ранее во вторник, в ходе пятого заседания Национального курултая в Кызылорде, Токаев предложил создать в стране пост вице-президента. В случае создания такой должности, назначать его будет глава государства, с согласия парламента простым большинством голосов. Казахстанский лидер заявил также, что в случае досрочного прекращения полномочий главы государства внеочередные президентские выборы должны пройти в течение двух месяцев.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства. Его цель - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и государственными органами.