Токаев призвал укрепить институт брака как союза мужчины и женщины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно укрепить в республике институт брака как добровольного союза мужчины и женщины. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:44:00+03:00
2026-01-20T11:44:00+03:00
2026-01-20T11:44:00+03:00
АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно укрепить в республике институт брака как добровольного союза мужчины и женщины.
Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
в городе Кызылорде
на юге страны проходит V заседание Национального курултая.
"В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении", - заявил Токаев.
Глава Казахстана отметил, что государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных и аморальных моделей поведения.
"Нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации, направить молодежь по ложному пути новомодных "альтернативных" моральных ценностей. Уверен, все поняли, о чем веду речь", - отметил Токаев.
Также президент подчеркнул, что при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства. Его цель - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и государственными органами.