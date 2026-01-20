Токаев призвал укрепить институт брака как союза мужчины и женщины

АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно укрепить в республике институт брака как добровольного союза мужчины и женщины.

"В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении", - заявил Токаев.

Глава Казахстана отметил, что государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных и аморальных моделей поведения.

"Нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации, направить молодежь по ложному пути новомодных "альтернативных" моральных ценностей. Уверен, все поняли, о чем веду речь", - отметил Токаев.

Также президент подчеркнул, что при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали.