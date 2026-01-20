Токаев предложил создать в стране пост вице-президента

Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства и возглавляется им лично. Основная цель курултая - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическим партиями, неправительственными организациями и государственными органами.