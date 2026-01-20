Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента - РИА Новости, 20.01.2026
11:20 20.01.2026 (обновлено: 11:52 20.01.2026)
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента - РИА Новости, 20.01.2026
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в стране пост вице-президента. РИА Новости, 20.01.2026
касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, кызылорда
Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, Кызылорда
Токаев предложил создать в стране пост вице-президента

Токаев предложил создать в стране пост вице-президента республики

АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в стране пост вице-президента.
Под председательством Токаева в городе Кызылорде на юге страны проходит пятое заседание Национального курултая.
"Речь идет об учреждении института вице-президента. Круг его полномочий определяет сам глава государства. Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и совместными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие, иные поручения президента. Данные основные положения, касающиеся служебного функционала вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции. Упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника", - приводит слова Токаева казахстанское информагентство Tengrinews.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства и возглавляется им лично. Основная цель курултая - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическим партиями, неправительственными организациями и государственными органами.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Токаев получил от США приглашение войти в состав совета мира по Газе
19 января, 09:52
 
