Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев

АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Новый однопалатный парламент Казахстана, состоящий из 145 депутатов, будет избираться сроком на пять лет, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Под председательством Токаева в городе Кызылорде на юге страны проходит пятое заседание Национального курултая.

"Количество мандатов в новом парламенте может составить 145... Новый парламент будет избираться сроком на пять лет... В новом однопалатном парламенте также предлагают отказаться от президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана", - передает слова Токаева казахстанское информагентство Казинформ.

Восьмого сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана , в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.