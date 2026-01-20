https://ria.ru/20260120/tokaev-2068974164.html
Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев
Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев - РИА Новости, 20.01.2026
Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев
Новый однопалатный парламент Казахстана, состоящий из 145 депутатов, будет избираться сроком на пять лет, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:06:00+03:00
2026-01-20T11:06:00+03:00
2026-01-20T11:16:00+03:00
в мире
казахстан
кызылорда
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_060ad41eeb90a1a50796d50455667168.jpg
https://ria.ru/20260119/tokai-2068705379.html
казахстан
кызылорда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4078176f5342be1b091dedc2317ac9bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, кызылорда, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Кызылорда, Касым-Жомарт Токаев
Новый парламент Казахстана будет избираться на пять лет, заявил Токаев
Токаев: новый однопалатный парламент Казахстана будет избираться на 5 лет
АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Новый однопалатный парламент Казахстана, состоящий из 145 депутатов, будет избираться сроком на пять лет, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Под председательством Токаева в городе Кызылорде
на юге страны проходит пятое заседание Национального курултая.
"Количество мандатов в новом парламенте может составить 145... Новый парламент будет избираться сроком на пять лет... В новом однопалатном парламенте также предлагают отказаться от президентской квоты и квоты для Ассамблеи народа Казахстана", - передает слова Токаева казахстанское информагентство Казинформ.
Восьмого сентября Токаев
обратился с посланием к народу Казахстана
, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. Через месяц президент поручил создать рабочую группу по парламентской реформе.
Национальный курултай, созданный указом президента Казахстана в 2022 году, является консультативно-совещательным органом при главе государства и возглавляется им лично. Основная цель курултая - выработка инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическим партиями, неправительственными организациями и государственными органами.