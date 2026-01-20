Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Семью Свечникова вызвали на опознание обнаруженного в Босфоре тела

СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Родственников пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

Тело неизвестного мужчины в костюме для купания обнаружено во вторник в Босфорском проливе, предположительно, речь может идти о пропавшем в августе российском пловце Николае Свечникове , сообщило ранее агентство IHA.

« "Должна ехать на опознание", - сказала Караман.

Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.

Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ Афинах . В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции

Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле . Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.