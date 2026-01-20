Рейтинг@Mail.ru
14:15 20.01.2026 (обновлено: 23:49 20.01.2026)
Семью Свечникова вызвали на опознание обнаруженного в Босфоре тела
Родители пловца Свечникова прибудут в Стамбул в среду на процедуру опознания
Семью Свечникова вызвали на опознание обнаруженного в Босфоре тела

СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Родственников пропавшего в августе российского пловца Николая Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
Тело неизвестного мужчины в костюме для купания обнаружено во вторник в Босфорском проливе, предположительно, речь может идти о пропавшем в августе российском пловце Николае Свечникове, сообщило ранее агентство IHA.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мать три месяца ищет в Турции сына: новые планы по поиску русского пловца
24 ноября 2025, 23:00
«
"Должна ехать на опознание", - сказала Караман.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.
Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах. В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
19 декабря 2025, 06:40
19 декабря 2025, 06:40
 
Николай СвечниковБосфорВ миреСтамбулРоссия
 
