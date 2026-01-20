Рейтинг@Mail.ru
23:20 20.01.2026
Защита обжаловала заочный арест продюсера Андрея Разина
Защита обжаловала заочный арест продюсера Андрея Разина
происшествия, россия, андрей разин, сергей кузнецов (архитектор), юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Происшествия, Россия, Андрей Разин, Сергей Кузнецов (архитектор), Юрий Шатунов, Ласковый май
Защита обжаловала заочный арест продюсера Андрея Разина

РИА Новости: защита обжаловала заочный арест продюсера Андрея Разина

© Андрей Разин Продюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сторона защиты подала жалобу на заочный арест продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в Таганский суд столицы 19 января поступила апелляционная жалоба защиты.
Этот суд в конце 2025 года арестовал Разина на два месяца с момента задержания на территории РФ или его экстрадиции.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
По данным источника РИА Новости, Разин уехал из РФ сразу после возбуждения дела. Он объявлен в международный розыск.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд
26 декабря 2025, 15:24
 
ШоубизПроисшествияРоссияАндрей РазинСергей Кузнецов (архитектор)Юрий ШатуновЛасковый май
 
 
