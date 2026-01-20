https://ria.ru/20260120/ssha-2068928757.html
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Решение США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран напоминает создание железного занавеса и по сути означает запрет на въезд из каждого третьего государства мира, заявил РИА Новости американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов.
"Если люди не смогут приезжать, то это по сути будет как железный занавес, только с обратной стороны. Мне бы не хотелось проводить такие параллели, но в сущности, это запрет на поездки в США
из 75 стран, то есть примерно из каждого третьего государства мира", - сказал Тарасов
.
Он назвал данное решение произвольным отказом во въезде в США тем гражданам, которые в иных обстоятельствах имели бы на это законное право. "Если у людей нет намерения иммигрировать, они должны иметь право на получение американских виз", - добавил адвокат.
Тарасов подчеркнул, что решение властей США серьезно отразится на международном туризме и других поездках.
"Путешествия позволяют людям осуществлять культурный обмен, лучше понимать друг друга. Особенно это важно сейчас, когда мир так разрознен и существует так много конфликтов. Я думаю, что в такой ситуации путешествия позволяют сделать мир лучше", - сказал он.
Госдепартамент
США в среду заявил о введении запрета на въезд в страну тех иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
В среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали
, Россию
, Афганистан
и Бразилию
, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах. Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.