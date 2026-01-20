Рейтинг@Mail.ru
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ssha-2068928757.html
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист - РИА Новости, 20.01.2026
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист
Решение США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран напоминает создание железного занавеса и по сути означает запрет на въезд из каждого... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T04:26:00+03:00
2026-01-20T04:26:00+03:00
сша
сомали
россия
алексей тарасов
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260118/vizy-2068562205.html
https://ria.ru/20260116/viza-2068260379.html
сша
сомали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сомали, россия, алексей тарасов, государственный департамент сша
США, Сомали, Россия, Алексей Тарасов, Государственный департамент США
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист

Юрист Тарасов: решение США по визам напоминает железный занавес

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Решение США о приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран напоминает создание железного занавеса и по сути означает запрет на въезд из каждого третьего государства мира, заявил РИА Новости американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов.
"Если люди не смогут приезжать, то это по сути будет как железный занавес, только с обратной стороны. Мне бы не хотелось проводить такие параллели, но в сущности, это запрет на поездки в США из 75 стран, то есть примерно из каждого третьего государства мира", - сказал Тарасов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Адвокат рассказал о спаде спроса на визы США у россиян из-за Трампа
18 января, 01:31
Он назвал данное решение произвольным отказом во въезде в США тем гражданам, которые в иных обстоятельствах имели бы на это законное право. "Если у людей нет намерения иммигрировать, они должны иметь право на получение американских виз", - добавил адвокат.
Тарасов подчеркнул, что решение властей США серьезно отразится на международном туризме и других поездках.
"Путешествия позволяют людям осуществлять культурный обмен, лучше понимать друг друга. Особенно это важно сейчас, когда мир так разрознен и существует так много конфликтов. Я думаю, что в такой ситуации путешествия позволяют сделать мир лучше", - сказал он.
Госдепартамент США в среду заявил о введении запрета на въезд в страну тех иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
В среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах. Решение должно вступить в силу 21 января и действовать неопределенный срок.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Решение США о приостановке выдачи виз может быть оспорено, считает адвокат
16 января, 11:16
 
СШАСомалиРоссияАлексей ТарасовГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала