В Дагестане служебная машина "Дагэнерго" попала в ДТП - РИА Новости, 20.01.2026
19:21 20.01.2026
В Дагестане служебная машина "Дагэнерго" попала в ДТП
Служебный автомобиль "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") попал в ДТП в Дагестане, один из сотрудников погиб, двое получили тяжелые травмы, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
2026
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") попал в ДТП в Дагестане, один из сотрудников погиб, двое получили тяжелые травмы, сообщил и.о. директора компании Магомедшапи Шапиев в своем Telegram-канале.
"Двадцатого января при дорожно-транспортном происшествии с участием служебного автомобиля филиала "Дагэнерго" погиб наш коллега — Магомедов Шамиль Рамазанович, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Буйнакских районных электросетей. Еще двое сотрудников… получили тяжелые травмы и находятся под наблюдением врачей", – рассказал Шапиев.
Пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что утром 20 января в Буйнакском районе столкнулись Renault Logan и "Лада Веста" после того, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Пассажир Renault Logan, 27-летний житель Махачкалы, погиб на месте. Водителя иномарки и его второго пассажира, а также пассажира "Весты" доставили в больницу.
