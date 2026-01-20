В Дагестане служебная машина "Дагэнерго" попала в ДТП

"Двадцатого января при дорожно-транспортном происшествии с участием служебного автомобиля филиала "Дагэнерго" погиб наш коллега — Магомедов Шамиль Рамазанович, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Буйнакских районных электросетей. Еще двое сотрудников… получили тяжелые травмы и находятся под наблюдением врачей", – рассказал Шапиев.