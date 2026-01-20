Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые - РИА Новости, 20.01.2026
10:46 20.01.2026 (обновлено: 16:16 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/solntse-2068970883.html
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые - РИА Новости, 20.01.2026
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые
Общая продолжительность геомагнитного события, начавшегося прошлой ночью после сильной вспышки на Солнце, ожидается не менее суток, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:46:00+03:00
2026-01-20T16:16:00+03:00
россия
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
россия
земля
россия, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Россия, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые

ИКИ РАН: геомагнитные возмущения продлятся не менее суток

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center /
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Общая продолжительность геомагнитного события, начавшегося прошлой ночью после сильной вспышки на Солнце, ожидается не менее суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки возможна не ранее чем через двое-трое суток", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Кроме того, как рассказали ученые, ночью на Европейском континенте, включая часть территории России, наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярных сияний, их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.
Накануне ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца 18 января после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты. Ночью буря доросла до уровня G4.7 (близкий к максимальному) и сейчас несколько ослабла, однако возможно ее повторное усиление.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Поток солнечных протонов достиг рекордных за 20 лет значений
19 января, 23:54
 
