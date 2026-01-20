Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Общая продолжительность геомагнитного события, начавшегося прошлой ночью после сильной вспышки на Солнце, ожидается не менее суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки возможна не ранее чем через двое-трое суток", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Кроме того, как рассказали ученые, ночью на Европейском континенте, включая часть территории России, наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярных сияний, их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.
Накануне ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца 18 января после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты. Ночью буря доросла до уровня G4.7 (близкий к максимальному) и сейчас несколько ослабла, однако возможно ее повторное усиление.
