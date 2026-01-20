Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые

"Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки возможна не ранее чем через двое-трое суток", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.