Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/serbiya-2069163674.html
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США - РИА Новости, 20.01.2026
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США
Высокие таможенные пошлины США в отношении продукции компаний с капиталом стран ЕС в Сербии могут привести к закрытию этих предприятий в стране, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:28:00+03:00
2026-01-20T21:28:00+03:00
в мире
сербия
сша
давос
александр вучич
урсула фон дер ляйен
андреас фон бекерат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068927748.html
сербия
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, давос, александр вучич, урсула фон дер ляйен, андреас фон бекерат, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Сербия, США, Давос, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Андреас фон Бекерат, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США

Вучич: пошлины США могут привести к закрытию европейских фабрик в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Высокие таможенные пошлины США в отношении продукции компаний с капиталом стран ЕС в Сербии могут привести к закрытию этих предприятий в стране, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее заявил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире. Он обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
"Это нанесет нам сильный ущерб, потому что у нас много немецких, французских, итальянских компаний, которые производят запасные части. Если они столкнутся с большими пошлинами США, которые являются их крупнейшим рынком, это будет означать, что будем вынуждены закрыть фабрики", - сказал президент Сербии в ходе дискуссии на форуме в Давосе.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года на презентации отчета Совета иностранных инвесторов (FIC) в Сербии указал, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
Вчера, 04:04
 
В миреСербияСШАДавосАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенАндреас фон БекератЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала