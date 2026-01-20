Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США

БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Высокие таможенные пошлины США в отношении продукции компаний с капиталом стран ЕС в Сербии могут привести к закрытию этих предприятий в стране, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее заявил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире. Он обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
"Это нанесет нам сильный ущерб, потому что у нас много немецких, французских, итальянских компаний, которые производят запасные части. Если они столкнутся с большими пошлинами США, которые являются их крупнейшим рынком, это будет означать, что будем вынуждены закрыть фабрики", - сказал президент Сербии в ходе дискуссии на форуме в Давосе.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года на презентации отчета Совета иностранных инвесторов (FIC) в Сербии указал, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.