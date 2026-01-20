Кураторы могли обязать Санду вывести Молдавию из СНГ, считает политолог

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Европейские кураторы нынешнего президента Молдавии Майи Санду, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, могли обязать вывести Молдавию из СНГ в обмен на президентское кресло, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Это целенаправленная задача, которую перед собой поставила Санду и поставила ее довольно давно", - добавил он.