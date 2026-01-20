Рейтинг@Mail.ru
Кураторы могли обязать Санду вывести Молдавию из СНГ, считает политолог - РИА Новости, 20.01.2026
13:58 20.01.2026
Кураторы могли обязать Санду вывести Молдавию из СНГ, считает политолог
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Европейские кураторы нынешнего президента Молдавии Майи Санду, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, могли обязать вывести Молдавию из СНГ в обмен на президентское кресло, поделился мнением в беседе с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
Накануне молдавский МИД заявил, что начал процедуры, необходимые для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Документы о денонсации трех основополагающих соглашений парламент может рассмотреть в середине февраля. Если депутаты одобрят денонсацию, а президент Майя Санду утвердит ее, Молдавия перестанет быть частью СНГ.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Политолог рассказал, что потеряет Молдавия при разрыве связей с СНГ
Вчера, 09:55
"Я думаю, что выход из СНГ – это условие, которое поставили перед Санду за то, что ей "натянут" выборы в Европе. То есть это условие Урсулы, вот она его выполняет", - отметил эксперт.
Как напомнил Мартынов, на президентских выборах в Молдавии большое значение сыграло голосование диаспор, особенно в странах Европы. Он также отметил роль европейских спецслужб в "борьбе с дезинформацией", которой они занимаются в Молдавии.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что Санду планомерно преследует курс на ухудшение отношений с Россией, включая денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров и ряда других соглашений в рамках СНГ.
"Это целенаправленная задача, которую перед собой поставила Санду и поставила ее довольно давно", - добавил он.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ
Вчера, 13:55
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков
Вчера, 12:45
 
