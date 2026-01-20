https://ria.ru/20260120/rybaki-2069069787.html
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины
Пятерых рыбаков, которых унесло на льдине, спасли в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков, которых унесло на льдине