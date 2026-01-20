Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 20.01.2026
Хорошие новости
 
15:51 20.01.2026 (обновлено: 17:00 20.01.2026)
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины
Пятерых рыбаков, которых унесло на льдине, спасли в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
выборгский район
ленинградская область
пески (донецкая область)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
происшествия, выборгский район, ленинградская область, пески (донецкая область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Пески (Донецкая область), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины

В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков, которых унесло на льдине

© Фото : МЧС Ленинградской областиСпасение рыбаков с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области. 20 января 2026
Спасение рыбаков с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : МЧС Ленинградской области
Спасение рыбаков с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области. 20 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Пятерых рыбаков, которых унесло на льдине, спасли в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«
"В Выборгском районе Ленинградской области, у населенного пункта Пески, от основного ледового поля откололась льдина, на которой находились 5 человек", - говорится в сообщении.
К месту происшествия для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели ПСП "Берег".
"Льдину унесло на 1 километр. Всех рыбаков успешно доставили на берег. В медицинской помощи не нуждаются", - добавили в пресс-службе управления МЧС.
Хорошие новостиПроисшествияВыборгский районЛенинградская областьПески (Донецкая область)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
