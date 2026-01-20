Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото

"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает Life

"Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.

По данным издания, последний раз подобная ситуация наблюдалась в сентябре прошлого года.

"Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.

В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников заявил, что появление акул вблизи египетских пляжей может быть связано с проведением туристических рыбалок недалеко от побережья, после которых рыбьи потроха выбрасывают в море.