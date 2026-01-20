https://ria.ru/20260120/rossiyane-2069028024.html
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте - РИА Новости, 20.01.2026
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает Life. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:55:00+03:00
2026-01-20T13:55:00+03:00
2026-01-20T13:55:00+03:00
туризм
хургада
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997203351_0:119:3430:2048_1920x0_80_0_0_6ad0b0ad6771d80f72489c893ff22e47.jpg
https://ria.ru/20260120/plyazh-2068930803.html
https://ria.ru/20260107/kurorty-2066718024.html
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997203351_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c53fbe5abce9b99424e515a059f190d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, российская академия наук
Туризм, Хургада, Российская академия наук
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
Life: в Хургаде закрыли пляжи пяти отелей из-за акулы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает Life
.
"Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.
По данным издания, последний раз подобная ситуация наблюдалась в сентябре прошлого года.
"Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.
В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН
Филипп Сапожников заявил, что появление акул вблизи египетских пляжей может быть связано с проведением туристических рыбалок недалеко от побережья, после которых рыбьи потроха выбрасывают в море.
Он отметил, что запах попавших в море внутренностей рыбы привлекает акул, при этом рыбалку для туристов обычно проводят в двух-трех километрах от берега.