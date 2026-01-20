Рейтинг@Mail.ru
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
Туризм
 
13:55 20.01.2026
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте
В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает Life. РИА Новости, 20.01.2026
хургада
хургада, российская академия наук
Туризм, Хургада, Российская академия наук
"Прямо возле берега". СМИ раскрыли, с чем столкнулись россияне в Египте

Life: в Хургаде закрыли пляжи пяти отелей из-за акулы

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Хургаде пять отелей закрыли свои пляжи после появления акулы вблизи побережья, сообщает Life.
"Хищница патрулирует акваторию прямо возле берегов и не даёт людям купаться. <…> Акула обломала купание постояльцам сразу пяти отелей на курорте Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts" — говорится в публикации.
По данным издания, последний раз подобная ситуация наблюдалась в сентябре прошлого года.
"Не боятся акулу только россияне, которые умиляются тому, что она охотится на рыбу", — отмечается в материале.
В сентябре ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников заявил, что появление акул вблизи египетских пляжей может быть связано с проведением туристических рыбалок недалеко от побережья, после которых рыбьи потроха выбрасывают в море.
Он отметил, что запах попавших в море внутренностей рыбы привлекает акул, при этом рыбалку для туристов обычно проводят в двух-трех километрах от берега.
Туризм
 
 
