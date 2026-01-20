https://ria.ru/20260120/rossiya-2069175419.html
В Петербурге покажут спектакль о подвиге артистов во время блокады
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спектакль "Актриса" студентов московского Института современного искусства, посвященный подвигу артистов ленинградского Театра музыкальной комедии во время Великой Отечественной войны, представят в Санкт-Петербурге накануне Дня снятия блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой Театрального искусства ИСИ, народный артист России Дмитрий Певцов.
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады отмечается 27 января. Показ спектакля 26 января состоится в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии.
"Этот спектакль посвящен Ленинградскому театру музыкальной комедии. Использовались дневники Анатолия Королькевича - актера этого театра, его так называемый блокадный дневник, и отчасти материалы фильма "Актриса" 1942 года. Мы посвящаем этот спектакль подвигу братьев наших павших, в том числе и наших актеров", - рассказал Певцов
.
По его словам, актеры — студенты его курса, а также курса народной артистки России Ольги Дроздовой
, которая выступила постановщиком и автором сценария спектакля, научились профессиональному вокалу и стали на пуанты, чтобы воспроизвести некоторые номера оперетты военных лет.
В ИСИ напомнили, что в тяжелейшие месяцы блокады театр работал: шли репетиции, выпускались премьеры, восстанавливались старые спектакли, а желающие купить билет вставали в очередь в кассу театра с 5 утра. Все работники театра прошли военную подготовку, основы тактической медицины, во время бомбежек дежурили на крыше для тушения зажигательных бомб. Артисты дали более тысячи концертов на Ленинградском фронте, а также играли концерты и спектакли на ленинградском радио.
Спектакль "Актриса" идёт с двумя антрактами чуть больше двух с половиной часов.