В Петербурге покажут спектакль о подвиге артистов во время блокады

В ИСИ напомнили, что в тяжелейшие месяцы блокады театр работал: шли репетиции, выпускались премьеры, восстанавливались старые спектакли, а желающие купить билет вставали в очередь в кассу театра с 5 утра. Все работники театра прошли военную подготовку, основы тактической медицины, во время бомбежек дежурили на крыше для тушения зажигательных бомб. Артисты дали более тысячи концертов на Ленинградском фронте, а также играли концерты и спектакли на ленинградском радио.